BAGNARA CALABRA Vaccini anti covid, è possibile prenotare anche presso la farmacia “Valensise”

Vaccinazioni - Farmacia Valensise In Calabria dopo l’accordo firmato a luglio tra Federfarma e Regione le farmacie hanno cominciato a raccogliere le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini anti-covid. Le farmacie costituiscono da sempre un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto nei piccoli paesi lontani dai grandi centri urbani; e la possibilità di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia dà tranquillità agli utenti e permette loro di approcciarsi con meno timori al vaccino.

A Bagnara la farmacia "Valensise" già dal mese di ottobre ha iniziato con il vaccino Moderna come prima dose, per poi continuare con le terze dosi Pfizer, e poi ancora Moderna utilizzato adesso anche come terza dose dopo l'autorizzazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Tante le richieste arrivate in farmacia per il mese di dicembre con più di 150 prenotazioni, così come sono già numerose le persone iscritte per gennaio e febbraio 2022, allungando la lista di chi attende l'inoculazione del siero. Le vaccinazioni sono effettuate da personale specializzato che ha seguito dei corsi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. Si prenota direttamente in farmacia, portando con sé la tessera sanitaria.

