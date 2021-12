AIL: “Una stella per la vita” 3, 4, 5 e 8 Dicembre 2021

RC-VV Loca Quadrata StelleC’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale AIL, che quest'anno torneranno a colorare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Con un contributo minimo di 12 euro potrai portare un aiuto concreto a chi, in uno scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro una leucemia, un linfoma o un mieloma.

Le stelle di Natale AIL tornano a colorare tutte le piazze cittadine nei giorni 3, 4, 5 e 8 dicembre

Grazie al tuo contributo AIL può:

sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori;

supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale;

potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti;

sostenere le Case alloggio AIL, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari;

finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà;

offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari;

portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.

Per i nostri malati a Natale ci sono delle stelle che possono fare miracoli e sono le “Stelle” dell’AIL.

Quest'anno oltre alla tradizionale Stella di Natale troverai in tantissimi negozi cittadini i Sogni di cioccolato AIL: una stella di cioccolato, confezionata in una vivace scatola rossa, pensata per essere donata senza ulteriori incartamenti. La ricetta è priva di glutine e ogni confezione pesa 350 gr (26x23x3,5 cm). Entrambe le versioni – al latte e fondente – contengono nocciole del Piemonte.

Per un malato di leucemia la #buonastella sei tu.

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito www.ailreggiocalabria.it oppure contattare la nostra segreteria ai numeri 0965.24341 e 366.4318312.

OGNI MALATO DI LEUCEMIA HA LA SUA BUONA STELLA. QUELLA BUONA STELLA PER NOI, PUOI ESSERE TU.

RC-VV Loca Quadrata Stelle 2021