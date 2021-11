Momento di riflessione per il Comprensivo "Foscolo", plesso di Pellegrina, in occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne"

Scuola Foscolo plesso di Pellegrina di Bagnara Calabra - BAGNARA CALABRA - In occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" tenutasi il 25 novembre 2021, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell IC Foscolo di Bagnara del plesso di Pellegrina, hanno realizzato un momento di riflessione che ha visto coinvolte le tre classi del corso I.

L' obiettivo dell'iniziativa era quello di sensibilizzare gli alunni al tema del femminicidio e dire NO alla violenza sulle donne. Durante questo momento gli alunni, insieme ai loro docenti, hanno ripercorso la storia dell'istituzione di questa giornata e sottolineato le tragiche conseguenze della violenza, sia fisica che verbale.

Nella parte conclusiva gli alunni hanno rappresentato una scena di violenza domestica attraverso un ballo. Al centro della scena una giovane donna avvolta da un telo, che simboleggia la violenza, lotta per liberarsene e dimostrare il proprio coraggio. Questa iniziativa rientra tra le giornate trasversali pianificate dall'Istituto per sensibilizzare gli alunni a tematiche importanti.