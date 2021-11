“Unità di Strada per persone senza fissa dimora” presente in città per la giornata mondiale dei poveri

Unità di Strada - SocialeContinua instancabile in città l’attività di “Unità di strada per persone senza fissa dimora” (servizio del Comune di Reggio Calabria attivato sui fondi PON METRO, gestito dalla Cooperativa Sociale Vitasì impresa sociale di Bagnara Calabra rappresentata dal Presidente Vittoria Careri) la cui finalità è quella di potenziare le azioni di contrasto alla grave emarginazione sociale delle persone “senza dimora” e persone in stato di povertà e grave emarginazione, residenti nel Comune di Reggio Calabria.

Domenica 14 novembre, in occasione della giornata mondiale dei poveri, l’equipe multidisciplinare ha organizzato un momento di incontro con la popolazione, dalle 11.00 alle 12.00, presso Piazza Garibaldi nel piazzale antistante la Stazione centrale di Reggio Calabria, con la presenza del mezzo attrezzato utilizzato per la realizzazione del servizio su strada. In tale occasione si è raccolto vestiario, coperte, maglioni, giubbotti, tutto materiale donatodalla popolazione intervenuta a favore degli utenti del servizio, persone indigenti che vivono in strada o in condizione di grave fragilità. L’equipe di turno nel giorno della giornata mondiale dei poveri ha visto la presenza in piazza dei seguenti professionisti: Francesca Altomonte, orientatrice, Federica Crupi, psicologa e Antonino Suraci, infermiere; a rappresentare la Cooperativa Sociale Vitasì, ente gestore del servizio, Monica Moscia, Coordinatrice area progettazione.

La popolazione ha risposto positivamente all’invito e numerose sono state le donazioni ricevute, un piccolo gesto che testimonia la grande generosità dei Reggini, che si sono dimostrati attenti e sensibili oltre che interessati a conoscere nel dettaglio il servizio di Unità di strada, un servizio a “bassa soglia” di ascolto attivo e primo contatto; orientamento/informazione e accompagnamento ai servizi territoriali; Primo counseling e supporto psicologico; Orientamento; Supporto educativo; Interventi sanitari a bassa soglia; Mediazione culturale; Distribuzione di beni di prima necessità; Distribuzione di materiale informativo/formativo; Predisposizione in occasione di situazioni di emergenza. In tale occasione, inoltre, l’equipe ha distribuito volantini informativi del servizio oltre a pubblicizzare il numero telefonico attivo H24 (3533209233), da contattare per effettuare segnalazioni, un canale diretto tra l’equipe e la popolazione, per essere al servizio del prossimo. Nelle prossime settimane nonché mesi del servizio, l’equipe organizzerà altri momenti di incontro e di condivisione che verranno pubblicizzati sulla pagina Facebook di Unità di Strada Reggio Calabria https://www.facebook.com/udsrc/ che invitiamo a consultare per rimanere sempre aggiornati sulle attività del servizio.