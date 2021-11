SCILLA Chiusura notturna PPI, "Futuro Donna": "si intervenga per fermare questa infamia"

Osp Scilla La decisione dell'Asp di Reggio Calabria relativa alla riduzione delle ore del Punto di primo Intervento ha causato un generalizzato malcontento. Sulla questione è intervenuto anche il gruppo "Futuro Donna", che negli anni passati ha intrapreso assieme ad altre associazioni locali alcune iniziative per scongiurare la chiusura dello "Scillesi d'America" e la conversione in Casa della Salute.

<<Il gruppo "Futuro Donna" - spiegano i componenti - si fece carico di una raccolta firme casa per casa; firme che sono state consegnate all'allora On. Luigi Fedele in piazza. Sono stati organizzati dei cortei; abbiamo invitato la popolazione a partecipare, purtroppo la gente di Scilla ha preferito trascorrere il pomeriggio nell'intimità della propria famiglia invece di prendereparte ad una ribellione che forse in quel determinato momento poteva produrre qualche frutto. Abbiamo preso atto del fallimento e della totale indisponibilità della popolazione ma abbiamo continuato a bussare a diverse porte ma tutte quelle porte sono rimaste chiuse>>.

La chiusura del PPI di notte implica disagi notevoli per gli utenti, tanto che anche l'associazione dei Comuni dell'Area dello Stretto si è espressa in merito alla questione e ha chiesto in incntro con il governatore Roberto Occhiuto per ripristinare il PPI h24. A tutt'oggi non ci sno novità e tanti comuni dell'area della Csta Viola rimangono senza il servizio durante le ore notturne. <<Tutti noi siamo fortemente convinti - conclude "Futuro Donna" - della necessità di intervenire per cercare di fermare questa infamia nei confronti del nostro presidio sanitario. Rimane comunque l'amarezza per quello che poteva essere e non è stato>>.

Tina Ferrera