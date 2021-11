REGGIO CALABRIA Presentato il bilancio e le attività del servizio“Unità di Strada per persone senza fissa dimora”

Presentato il bilancio e le attività del servizio Unità di Strada per persone senza fissa dimoraMercoledì 10 novembre 2021 alle ore 11.00 presso Palazzo San Giorgio Sala dei Lampadari a Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del servizio e del bilancio attività di “Unità di strada per persone senza fissa dimora”, servizio gestito dalla Cooperativa Sociale Vitasì impresa sociale di Bagnara Calabra (rappresentata dal Presidente Vittoria Careri) in quanto vincitrice nel 2020 del bando di gara indetto dal Comune di Reggio Calabria a valere del PON METRO- Città Metropolitane 2014-2020- Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale, intervento RC 3.2.2.a Attivazione e potenziamento dei servizi nelle aree ad alta esclusione sociale. Sono intervenuti all’evento, che ha visto una numerosa partecipazione nel rispetto della normativa Covid-19, l’assessore per le Politiche sociali, Demetrio Delfino, il dirigente del settore, Francesco Barreca, per la Cooperativa sociale Vitasì, Monica Moscia, progettista, e Giuseppe Surace, responsabile, e il coordinatore del servizio UDS, Leo Pizzi.

In questa sede è stato presentato il servizio, Unità di strada la cui finalità è quella di potenziare le azioni di contrasto alla grave emarginazione sociale delle persone “senza dimora” e persone in stato di povertà e graveemarginazione, residenti nel Comune di Reggio Calabria, offrendo un servizio a “bassa soglia” di ascolto attivo e primocontatto; orientamento/informazionee accompagnamento aiservizi territoriali;Primo counseling e supportopsicologico;Orientamento;Supporto educativo;Interventi sanitari a bassasoglia;Mediazione culturale; Distribuzione di beni diprima necessità;Distribuzione di materialeinformativo/formativo;Predisposizione in occasionedi situazioni di emergenza; Numero telefonico attivoH24 (+39 3533209233). Sono state poiillustrare le attività svoltesu strada grazie alla presenza di un mezzo attrezzatoe facilmente riconoscibile,nel corso degli ultimi 12 mesi (settembre 2020/ottobre 2021) dagli operatori del servizio, una squadra multidisciplinare di professionisti composta da Leo Pizzi, educatore e coordinatore del servizio, Domenico Bucarelli,mediatore culturale, Francesca Altomonte, orientatrice, Federica Crupi, psicologa, Antonino Suraci, Infermiere, che hanno svolto in questa prima annualità un lavoro professionale prezioso ed encomiabile a favore dei più fragili, con 100 persone raggiunte e 81 “prese in carico”.

Un bilancio, quindi, molto positivo e, ad oggi, un grande traguardo raggiunto grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti, la cooperativa sociale Vitasì ente gestore, il Comune di Reggio Calabria, l’Assessorato al Welfare, l’equipe multidisciplinare, con l’unico obiettivo, aiutare le persone più fragili che vivono in condizione di marginalità estrema, soddisfare i loro bisogni con interventi a “bassa soglia” e favorire la loro inclusione sociale.