Il Terzo Settore calabrese augura buon lavoro alla Giunta Regionale

Forum Terzo SettoreSoddisfazione per la delega specifica alle politiche sociali e per la scelta di Tilde Minasi

Apprendiamo con soddisfazione delle deleghe che il Presidente Roberto Occhiuto ha inteso conferire, ed intendiamo augurare buon lavoro a lui ed alla sua Giunta, per costruire una Calabria nuova e migliore. In particolare riteniamo doveroso ringraziare il Presidente per la scelta fatta in materia di politiche sociali.

Avevamo chiesto una delega specifica al welfare, assegnata a persona competente, considerando il momento molto delicato di attuazione della tanto attesa riforma del welfare, con i primi Piani di Zona da portare avanti. Siamo stati accontentati, con la nomina di Tilde Minasi, sotto entrambi gli aspetti. Conosciamo bene la nuova Assessora, avendo già collaborato con lei sempre nel campo delle politiche sociali, sia a livello locale che regionale. Conosciamo la sua sensibilità e la sua competenza e riteniamo che la scelta fatta sia assolutamente positiva.

Abbiamo già espresso direttamente alla dott.ssa Minasi la piena disponibilità alla collaborazione in quell’ottica di co-programmazione che il Codice del Terzo Settore, e la stessa Corte Costituzionale, hanno definito come strumento privilegiato per l’attuazione concreta del principio di sussidiarietà.

Attendiamo quindi di poter riprendere, dopo la “pausa elettorale” il percorso di collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali, e con la nuova Giunta, con la certezza che è possibile costruire una Calabria migliore, accogliente ed inclusiva.

Il Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore - Luciano Squillaci