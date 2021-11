Chiusura PIP Scilla, Francesca Ribuffo (SPI-CGIL): "ennesimo atto di offesa al nostro paese"

Francesca Ribuffo Mi corre l'obbligo come cittadina e come segretaria della Lega SPI-CGIL Scilla di segnalare l'ennesimo atto di offesa al nostro paese: la chiusura del servizio di Primo Intervento della Casa della Salute di Scilla, ridotto da h24 ad h12 (dalle ore 8.00 del mattino alle ore 8.00 di sera).

Sappiamo quanto sia di vitale importanza la prima diagnosi e l'intervento d'urgenza: 5 minuti a volte possono fare la differenza, consentendo ai pazienti di giungere presso il G.O.M. di Reggio Calabria con una speranza in più. Limitare il funzionamento di tale servizio è un'offesa ai tanti cittadini di tutto il comprensorio con gravi patologie e non solo, i quali trovano in questo servizio h24 il primo approccio di soccorso e assistenza. Infatti, lo stesso rappresenta spesso un filtro importante e risolutivo per molti malori/incidenti che nella maggior parte dei casi si risolvono in loco.

Ancora, il servizio suddetto risulta essere un punto nevralgico per tutti i piccoli centri urbani e montani adiacenti. Scilla negli ultimi anni sta avendo uno sviluppo turistico esponenziale, che dovrebbe andare di pari passo con l'offerta di servizi adeguati, soprattutto in ambito sanitario, stante il fatto che, solo durante il mese di Agosto di quest'anno, si è registrata una presenza turistica di almeno 100.000 persone. L'essere umano non può essere considerato un numero di una sezione di bilancio. É necessaria una mobilitazione di massa sia delle autorità territorialmente competenti che della cittadinanza tutta. Giù le mani dalla sanità, uniti si vince!