Sanità, da lunedì 8 novembre chiudono nelle ore notturne i punti di primo intevento di Scilla, Palmi e Oppido

Osp Scilla Il provvedimento si è reso necessario per garantire l'operatività del pronto soccorso di Gioia Tauro. I tre punti saranno attivi solo nelle ore diurne, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Sembra essere la carenza di personale il motivo per il quale l'Asp di Reggio Calabria ha deciso di disattivare, a far data da lunedì 8 novembre 2021, i punti di primo intervento di Scilla, Palmi e Oppido Mamertina nelle fasce orarie dalle 20.00 alle 8.00. A supporto della decisione presa dall'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria il numero medio di accessi notturni nel periodo 1 gennaio, 9 settembre 2021 dei PPI di Scilla, Palmi e Oppido, con solo 5 ingressi; e la possibilità per chi ne avesse bisogno di usufruire delle postazioni di emergenza territoriale e guardia medica.

Red