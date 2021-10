Occhiuto ora è il nuovo governatore della Regione Calabria si faccia carico del personale sanitario di Asp di Vibo Valentia gli O.S.S. in graduatoria fermi dal 2019

Ier - Copia Il Neo Governatore Roberto Occhiuto in campagna elettorale ha promesso di farsi carico della Sanità distrutta in Calabria. Ha la ferma volontà di farsi nominare commissario direttamente dal Governo Centrale dopo l’insediamento alla Cittadella, quei famosi fondi Pnrr stanziati da Bruxelles è un occasione per dare quel vero rilancio che non rimanga uno dei tanti spot pubblicitari e diventi a breve termine una realtà permanente.

In ogni azienda sanitaria calabrese partendo dal Jazzolino di Vibo V. dove permane una situazione catastrofica di personale sanitario al disotto del minimo dei livelli che la media nazionale mantiene, strutturalmente il nosocomio avrebbe bisogno anche di un grande restyling quando il progetto della costruzione del nuovo ospedale in concomitanza con i gemelli tra Sibari e Palmi inverosimilmente da più di un decennio tutto è fermo. Il G.O.M di Reggio Calabria come altrettanto Asp di Reggio C. che comprende gli ospedali di Melito P.Salvo, Scilla,Gioia T. ,Palmi,Polistena, Taurianova e Oppido Mamertina, Locri avrebbero un fabbisogno enorme con numeri eclatanti. L’ Asp di Catanzaro insieme A.o MaterDomini lo scenario non cambia di molto. Ogni giorno che passa ognuno di noi che ha superato il concorso attende una chiamata un telegramma, la possibile convocazione per un contratto di lavoro e non solo, la speranza di potersi riavvicinare a casa e poter lavorare nel proprio territorio, non possiamo attendere in silenzio inermi e farci passare davanti agli occhi ancora una volta un occasione che potrebbe dare un segno di ricrescita alla Sanità Pubblica e una realizzazione professionale per ogni lavoratore che vedrebbe appagati i tanti sacrifici fatti fuori per poter avere una vita familiare dignitosa. Le condizioni ci sono, basta la volontà e la sinergia di tutti gli organi che ora con il nuovo governo regionale si schiereranno e dovranno dare assolutamente delle risposte alle molteplici richieste del territorio. Ripeto e concludo da un addetto ai lavori, la nostra Sanità e’ da Bollino “ROSSO” con la speranza che un domani qualcosa di buono possa venir fuori auspichiamo che il neo Presidente insieme all’ attuale Commissario Longo e i dirigenti preposti operino e diano una boccata d’ ossigeno in un settore che già da molto tempo doveva essere potenziato. Concludo aggiungendo a chi ha sempre ribadito che non ci stanno le coperture economiche per il pagamento degli stipendi, le risorse come ho summenzionato in narrativa ci sono se no si creano siamo 282 in graduatoria cronologicamente la prima in Calabria a dover attingere, una parte già lavora il resto è nelle vostre mani fateci cambiare idea su chi fa la vera politica.



Giuseppe Ierace O.s.s