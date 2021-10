SCILLA Venerdì 22 ottobre al via la seconda edizione giornate scillesi di psichiatria

scillaPrenderà il via venerdì 22 ottobre la seconda edizione delle giornate scillesi di psichiatria dal titolo “l’alba della speranza. In viaggio verso un mondo condiviso”. Dopo il saluto delle autorità si discuterà della psicopatologia del Covid, della depressione e schizofrenia e della Comorbilità Life-Time, del disturbo bipolare, della terapia dell’accettazione ed impegno e dei contributi della consulenza cardiologica in ambito psichiatrico.

Il convegno si articolerà in due sessioni, interverranno: Giacomo Romeo, Massimiliano Aragona, Filippo Maria Ferro, Francesca Foti, Annalisa Giordano, Giada Larosa, Francesco Polito, Vincenzo Maria Romeo, Emilio Russo, Ignazio Massimo Scimone, Rocco Antonio Zoccali. <<La malattia mentale – ha spiegato Giacomo Romeo promotore dell’evento- rompe la continuità dello sviluppo di una vita. L’incontro con il clinico è uno strumento per iniziare a cambiare le cose , rompendo il guscio di solitudine in cui è chiuso il paziente, per aprire a un mondo condiviso dove possa rinascere la speranza>>.

Tina Ferrera