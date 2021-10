Da oggi Anche il Conad diventa partner di O.RA. DI. A.GI.RE.

Conad 2 1.10.21 Nella giornata del primo ottobre i membri delle associazioni socie di O.RA. DI. A.GI.RE. hanno fatto staffetta di fronte l'ingresso del punto vendita Conad, sito all'interno del centro commerciale "Perla dello Stretto", per fare sapere a tutti gli avventori del supermercato che, proprio da quella giornata, il Conad si è unito ai partner di O.RA. DI. A.GI.RE. e, quindi, anche presso questo esercizio commerciale, da ora in poi, sarà possibile donare un po' della propria spesa per sostenere i cittadini villesi in difficoltà economica.

Sono già numerosi i titolari di attività commerciali che hanno scelto di partecipare al sogno condiviso da tutte le associazioni che fanno parte di O.RA. DI. A.GI.RE.: contrastare concretamente le povertà e i bisogni estremi esistenti nel territorio e promuovere la cultura della solidarietà e della giustizia sociale. Attualmente, oltre al Conad della "Perla dello Stretto", le altre attività che collaborano stabilmente con O.RA. DI. A.GI.RE. sono: Macelleria Giordano, Beauty Consulting di Domenico Bonfiglio, Conad City di Verduci Alfredo, Eurospar di Siclari, Idea casa e sanitaria Gioia del Bimbo. "Prima della pandemia giornate come questa erano una piacevole consuetudine: gli esercizi commerciali ci hanno sempre sostenuto, dandoci l'opportunità di promuovere le attività dell'associazione e di effettuare raccolte alimentari - dichiara Dominella Floccari, presidente di O.RA. DI. A.GI.RE. - e, tutto ciò, ci ha dato la possibilità di garantire un sostegno costante ai villesi che ne avevano bisogno. L'emergenza sanitaria ci ha impedito di svolgere le nostre consuete attività, ma la solidarietà dei nostri concittadini non ci è mai mancata e la nostra sede è sempre stata sommersa di donazioni libere. Tutto ciò ci ha consentito di potere sostenere le associazioni che, sul territorio, si occupano di distribuzione alimentare e, così, di poter aiutare coloro che ne avevano bisogno. Oggi, ci sembra doveroso ringraziare il direttore del punto vendita Conad e il direttore della galleria del centro commerciale per averci fornito questa opportunità di ripartenza." Il bilancio della giornata di promozione è del tutto favorevole, dichiarano da O.RA. DI. A.GI.RE.: molte sono state le persone raggiunte e tante le donazioni ricevute e forte è la speranza che tutto ciò possa proseguire anche nei giorni e nei mesi avvenire, in modo che si possa essere sempre in grado di sostenere e aiutare tutti i cittadini villesi che si trovano a vivere dei periodi di difficoltà economica.