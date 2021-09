Concluso con successo il primo corso di formazione gratuito del progetto Caleb

Caleb corso 2Ad ottobre il prossimo di “Tecnico della comunicazione, grafica e narrativa multimediale”

L’ATS tra Associazione di Volontariato “BENESSERE E SALUTE” Onlus, ente di Solidarietà Civile, Sociale e Culturale, e la Cooperativa Sociale “TERRA PROMESSA” di Reggio Calabria, nate dall’ispirazione cristiana dallo storico motto“nel bene del tuo prossimo sta il tuo bene” – annunciano la conclusione del primo corsoTECNICO INCOMING TURISMO SPECIALIZZATO IN TURISMO SOCIALE E ACCESSIBILE delprogetto “CALEB”,co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale - nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani per il Sociale 2018”.

Il nome“CALEB” rappresenta l’intraprendenza e il coraggio di affrontare le difficoltà oggettive proseguendo con azioni di solidarietà attraverso un percorso già tracciato.

A seguito di questo primo corso, i corsisti hanno acquisito competenze sul mercato turistico, geografia turistica, marketing del turismo sociale, gestione e contabilità turistica etc.

Durante le attività è stata garantito un servizio di conciliazione per minoriche ha permesso a docenti, corsisti e personale coinvolto nel progetto, di poterpartecipare attivamente al corso, grazie al supporto delle addette che hanno organizzato delle attività.

Le utenze speciali sono state seguite in tutte le fasi del primo corso dall’assistente Giuseppina Amadeoper garantire la perfetta fruizione del materiale a disposizione el’apprendimento.

La formazione professionalizzante GRATUITAvolta all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, inoccupati, oppure a rischio di dispersione scolastica, con canale preferenziale ai giovani compresi tra i 14 ed i 35 anni, che abbiano abbandonato il percorso scolastico, prematuramente, o che provengano da un background sociale di svantaggio economico, culturale e sociale è riconosciuta dall’Ente di Formazione Vitasì, accreditato presso la Regione Calabria con D.R. n. 845 del 29/01/2019.

Ad ottobre partirà il secondo corso gratuito di “TECNICO DELLA COMUNICAZIONE, GRAFICA E NARRATIVA MULTIMEDIALE”di 100 ore da max 20 corsisti. Gli argomenti saranno: tecniche di montaggio e riprese audiovisivo e digitale, tecniche di storytelling di base, tecniche di scritture professionali per uffici stampa, strategie di comunicazione sociale, educazione ai media, Narrazioni multimediali: Narrazioni televisive, Narrazioni seriali, Digital storytelling, Linguaggi della comunicazione, Linguaggi pubblicitari, le campagne di comunicazione sociale,Web narrazioni, Sceneggiature e storytelling avanzato, Transmedialità e playgame per il sociale, Strategia e Piano di comunicazione, Marketing sociale e fund raising.

Alla conclusione dei tre percorsi formativi per i corsisti più meritevoli sarà offerta l’opportunità di partecipare a 300 ore di stages professionalizzanti e ad uno dei 2 VIAGGI CAMPAGNA:

- “USA LE ALI NON…#usethewings” in collaborazione con l’associazione Adolescenze Estreme, guidati dal motto «Adolescenti, non un problema ma una risorsa». Saranno portati in punti nevralgici, scuole e Università il tema dell’autodisciplina, del bullismo, delle new addictions, del pericolo delle challenge.

- “DIFENDIAMOCI” in collaborazione con l’Accademia Musicale Molinaro ed il centro d’Ascolto Ariel per le donne vittime di violenza per sensibilizzare al tema del femminicidio in chiave teatrale e piccolo FLASH MOB.

Per accedere ai prossimi 2 CORSI GRATUITIdi“TECNICO DELLA COMUNICAZIONE, GRAFICA E NARRATIVA MULTIMEDIALE” “PROGETTAZIONE SOCIALE E MARKETING DELL’IMPRESA NO PROFIT” è necessario collegarsi ai sitiwww.benesseresaluteonlus.altervista.org ewww.coopterrapromessa.it dai quali è possibile scaricare l’apposito bando di selezione dei corsistie la domanda di partecipazione.

Per informazioni ed adesioni: Associazione di Volontariato“Benessere e Salute” Onlus: Tel 340.9446076 Mail to: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Cooperativa Sociale “Terra Promessa”: Tel. 0965-370467 Cell. 328-7737590 Mail to: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

locandina Caleb corso 2