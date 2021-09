“VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI I volontari continuano l'animazione territoriale

foto - vicinati volontariContinuano inarrestabili i volontari a visitare i nostri preziosi territori con gli eventi di animazione territoriale in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC). I cittadini ormai conoscono a memoria lo slogan del progetto- “ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO” che continua ad ispirare e motivare tutte le fasce d’età.

Molte già le adesioni raccolte di volontari che intendono prestare il proprio servizio a favore del vicinato con ogni sorta di attività, dall’accompagnamento, al sostegno attivo, alle attività per minori.

I comuni di Condofuri, Bagnara Calabra e Molochio, partners istituzionali di progetto, ospiteranno i prossimi eventi:

05 Settembre 2021 – San Luca – Evento di Piazza ore 17,30

11 Settembre 2021 – Bagnara Calabra centro – Evento di Piazza

11 settembre 2021- Bianco- Evento di Piazza – ore 17,30

Altri 5 eventi sono ancora in programmazione nel comune di Bagnara, Molochio, Bruzzano e Condofuri con un solo obiettivo, coinvolgere, stimolare e sensibilizzare la popolazione a donare il proprio tempo, la propria professionalità, i beni inutilizzati per contribuire ad una catena di solidarietà con il vicinato.

COSA PUOI FARE INSIEME A NOI?

Dai la tua adesione al progetto donando al tuo vicinato più prossimo:

- Il tuo tempo per soggetti bisognosi, anziani, fragili, minori (assistenza, cura, ascolto, accompagnamento per disbrigo pratiche, etc.)

- La tua professionalità se sei infermiere, avvocato, dottore, insegnante, professionista, psicologo ecc

- Vestiario, giocattoli, arredi, mobilio che non usi

- I tuoi libri ed il materiale scolastico inutilizzato

- Alimenti e beni di prima necessità

- Le tue rimanenze di magazzino se hai un esercizio commerciale

- Le tue idee e le tue iniziative, proponile e cercheremo di svilupparle insieme!

Il progetto si rivolge a chiunque si trovi in condizione di fragilità (anziani, disabili, immigrati, disoccupati, senza tetto etc.) residente nei comuni di Condofuri, Bagnara Calabra, Bruzzano Zeffirio, Molochio e rispettive zone limitrofe, aree interne della città metropolitana di Reggio Calabria offrendo servizi gratuiti da erogare anche a domicilio e servizi socio-ricreativi in occasioni collettive.

Il tuo apporto libero, spontaneo, gratuito come singolo cittadino o come realtà locali profit e no-profit è prezioso.