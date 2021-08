BAGNARA CALABRA Covid, presso la Farmacia Valensise è possibile effettuare test antigenici rapidi

Farmacia Valenzise - Tenda In farmacia anche la somministrazione di vaccini anti Covid

La farmacia Valensise ha aderito al Protocollo di Intesa, sottoscritto da Federfarma Nazionale con il ministero della Salute, per garantire l' effettuazione dei test antigenici rapidi, validi per l' indagine sulla positività o no al Covid 19, con relativa emissione digitale delle certificazioni e la somministrazione dei vaccini anti Covid. I test, con sensibilità pari al 99%, sono della Roche Diagnostics, multinazionale tedesca leader mondiale nel campo della diagnostica, produttrice dei dispositivi medici, strisce e lancette, per la misurazione della glicemia nei pazienti diabetici.