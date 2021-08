“VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI: iniziativa pubblica il 18 agosto a Bagnara Calabra

COP VIT Dopo il successo del primo evento di animazione territoriale in seno al progetto “VI.VO.”- VICINATI VOLONTARI sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, capofila l’Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri (RC) tenutosi il 31 Luglio 2021 “Sanitelday Prevenzione e Screening” i volontari ispirati dallo slogan del progetto- “ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO” non scoraggiati dal solleone estivo annunciano il calendario delle attività che animeranno l’interland della città metropolitana nel mese di agosto e settembre 2021.

I comuni di Condofuri, Bagnara Calabra e Molochio, partners istituzionali di progetto, ospiteranno gli eventi:

07 agosto 2021 – Bova Marina – Evento di Piazza ore 17,30

08 Agosto 2021 – Condofuri Superiore – Evento di Piazza ore 9,00

09 agosto 2021 – Condofuri Marina – presso bene confiscato alle mafie assegnato all’Ipf 55 di Condofuri, Capofila del progetto ore 18,00

11 agosto 2021 – Palizzi Marina – Evento di Piazza

18 agosto 2021 – Cda Marinella Bagnara – Evento di Piazza

03 Settembre 2021 –Bovalino Evento di Piazza

05 Settembre 2021 – San Luca – Evento di Piazza

11 Settembre 2021 – Cda Marinella Bagnara – Evento di Piazza

12 settembre 2021- Bianco- Evento di Piazza

25 settembre 2021 – Bagnara Calabra centro- Evento di Piazza

Altri 4 eventi sono ancora in programmazione nel comune di Molochio, Bruzzano e Condofuri con un solo obiettivo, coinvolgere, stimolare e sensibilizzare la popolazione a donare il proprio tempo, la propria professionalità, i beni inutilizzati per contribuire ad una catena di solidarietà con il vicinato. La responsabile della comunicazione e presidente della Cooperativa Terra Promessa, partner di Progetto Palma Moscato riferisce: “la nostra missione deve riguardare il bisogno delle persone che incrociamo quotidianamente ed il nostro sguardo deve essere volto ad ottemperare al grande invito cristiano “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.

Il Presidente dell’IPF 55 di Condofuri Fortunata Spinelli vuole porre l’accento sull’evento del 9 agosto, che si terrà, in attesa di una ufficiale inaugurazione, presso un bene confiscato alla criminalità organizzata sito sul Lungomare Straci di Condofuri, assegnato dal Comune di Condofuri alla Associazione IPF sezione 55 di Condofuri anche grazie alla cooperazione di quest’ultima con il Dott. Verduci Fortunato responsabile dell’ufficio progetti e del suo staff, che hanno PROGETTO VI.VO- VICINATI VOLONTARI Bando Volontariato 2019 ILLUMINA LA TUA VITA, DIVENTA VOLONTARIO! permesso di proporre un’idea progettuale valida e lungimirante per l’ottenimento del bene, grazie all’apporto di esperti volontari che hanno anteposto il bene della collettività spendendosi con impegno. “Non deluderemo le aspettative di coloro che hanno creduto in noi e nella socialità di giustizia, dimostrando un impegno fattivo e ci impegneremo affinché questo luogo diventi uno spazio aperto di condivisione, ideazione e solidarietà esemplare. Presso la sede infatti è già attivo e verrà implementato con il progetto VI.VO., il Banco Alimentare e Farmaceutico, nonché la distribuzione di beni di prima necessità in previsione della realizzazione in corso d’opera di un centro di aggregazione sociale.

Un plauso va all’ufficio progetti del responsabile del Management Cooperativa Sociale Vitasì rappresentato dalla D.ssa Monica Moscia che commenta “vedere compiersi un’idea che è nata nel nostro cuore da oltre 2 anni è una grande soddisfazione che ci ripaga delle fatiche e del lavoro profuso. Il nostro obiettivo è fare bene e del bene per tutte le persone che vivono un disagio o sono in una situazione di difficoltà con l’auspicio di coinvolgere attivamente tanti nuovi volontari in questa bella iniziativa solidale”.