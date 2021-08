BAGNARA CALABRA "U sciammisciu d'oro": torna l'appuntamento con il premio alla Calabresità femminile

Sarà il 13 agosto p.v. l'ottava edizione dello "Sciammisciu d'oro" il Premio alla calabresitá femminile. Il Premio ideato e organizzato da Silvana Ruggiero Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, è una sorta di Oscar a donne calabresi che si sono contraddistinte in vari campi e che incarnano la tenacia, la caparbietà e la forza della "Bagnarota". Da qui il nome del premio che non è altro (u sciammisciu) la camicetta che indossavani appunto le donne di Bagnara.

Ogni anno la Ruggiero con ricerca certosina ricerca donne di Calabria meritevoli del premio sia per il loro impegno che per la loro storia di vita. Come ogni anno, tanti i temi che verranno toccati attraverso le donne premiate, in particolare modo quest' anno , la Ruggiero ha voluto puntare molto sulla violenza contro le donne e questo anche perché la stessa, nel corso della serata mostrerà per la prima volta, il progetto definitivo del Centro contro la violenza sulle donne "Astrea", che nascerà da un bene confiscato e che ha ottenuto un finanziamento di un milione di Euro con il Pon Legalità.

"Ogni anno - asserisce la Ruggiero- è sempre un emozione portare sul palco donne di spessore di vita e di impegno, attraverso le quali vengono lanciati messaggi di incoraggiamento ma anche esempi che accrescono e valorizzano l"essere donna, ancora di più in una terra difficile come la Calabria. Quest'anno l'emozione sarà ancora maggiore perché mostrerò ai cittadini ed a tutti i presenti, il progetto di un opera che riscatterà Bagnara, come la costruzione di un Centro antiviolenza".

La presentazione del progetto è l'unica indiscrezione che la Ruggiero fa trapelare, top secret invece il nome delle donne che riceveranno il Premio, consuetudine proprio della kermesse di non svelare prima i nomi.

Appuntamento dunque a venerdì 13 agosto a Bagnara Calabra in Piazza Matteotti alle 21,30, una serata allietata anche da due scuole di ballo, la ASD Real Dance di Reggio Calabria e la Dance&Co di Bagnara Calabra e dalla voce dei Midnight Duo. La conduzione invece sarà affidata a Gianluca Scopelliti.