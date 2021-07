Cooperativa Vitasì: venerdì 30 luglio convegno finale del progetto “E vissero tutti felici e contenti”,

invito La Cooperativa sociale Vitasì impresa sociale giorno 30 luglio 2021 alle ore 10.00 presenta sulla piattaforma Microsoft Teams il convegno finale del progetto “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI”, vincitore di “Leggimi 0-6” 2019, il bando nazionale emanato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT), finalizzato alla promozione della lettura nella “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6 anni) realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura (Cepell).

Durante l’evento verranno illustrati i risultati del progetto che ha visto capofila la Cooperativa sociale Vitasì in partenariato con 14 realtà pubbliche e private che hanno sposato l’idea quali: i Comuni di S. Ilario dello Jonio, Varapodio, Molochio, S. Pietro a Maida, Rende, Montalto Uffugo; Enti del Terzo settore: Benessere e salute, IPF sezioni zonali 278 di Ionadi (VV) e 319 di Gallico (RC), Cooperativa Terra Promessa, A.V0.N.I.D. ONLUS - Associazione Volontari Non Vedenti Ipovedenti e Disabili della Provincia di Reggio Calabria, PER MANO ONLUS - Associazione per la distrofia muscolare; Strutture culturali: Ludoteca APS Locri Play Village, Libreria Unicorni di carta di Montalto Uffugo. All’evento interverrà la dottoressa Rossana Amelio, pedagogista e Coordinatrice pedagogica asili nido della Cooperativa Vitasì, soggetto capofila dell’iniziativa, che illustrerà i risultati del progetto e le molteplici attività che si sono svolte sui 6 territori interessati dal progetto e sul comune di Reggio Calabria, a partire dal mese di marzo 2021 come i 14 incontri on line di sensibilizzazione sull’importanza della lettura ad alta voce nella prima infanzia, a cui hanno partecipato numerosi operatori dell’infanzia e genitori. Il convegno sarà inoltre occasione di condivisione di storie ed emozioni tramite il racconto e le testimonianze di alcune delle educatrici che hanno partecipato al corso on line di formazione sulle tecniche di lettura ad alta voce e che poi hanno condotto le attività laboratoriali dedicate alla lettura ad alta voce di favole e fiabe rivolte ai bambini frequentanti i nidi comunali dei territori calabresi prima citati. Interverranno, inoltre, con la loro testimonianza, alcuni genitori che hanno partecipato ai laboratori di lettura dedicati alle famiglie, che si sono svolti nei mesi di maggio-luglio 2021. Tra gli interventi previsti, quello di due partner di progetto, Emanuela Catania, titolare della Libreria “Unicorni di carta” di Montalto Uffugo (CS) e Antonella Varacalli, presidente di APS Locri Play Village, che hanno realizzato presso le relative strutture alcune attività laboratoriali. Seguiteci per conoscere tutte le storie di questo “favoloso viaggio” che ha regalato emozioni ai suoi partecipanti, illuminando il cuore di grandi e piccini, in tutti questi mesi bui della pandemia, perché tutti abbiamo bisogno di sognare e poter dire, alla fine di ogni storia, “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI”!