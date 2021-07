SANITA’ Tipologia dei test antigenici rapidi in merito alla circolazione delle nuove varianti del virus

covid-nuova-circolareAlla luce della circolazione delle nuove varianti del Coronavirus a livello nazionale, il Ministero della Salute ha diramato una nuova circolare riguardo l’uso dei tamponi rapidi antigenici che evidenzia la necessità di monitorare con attenzione l’efficacia dei test nel rilevare l’infezione da Covid con i nuovi ceppi virali.

Il documento, dal titolo "Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2", apporta alcune importanti modifiche sull’attività dei test e di monitoraggio sanitario. Nella circolare, infatti, gli esperti del Ministero invitano, in contesti a bassa prevalenza, a sottoporre i campioni positivi (con test rapido) a conferma con un test antigenico differente o tampone molecolare, per eliminare la possibilità di falsi positivi. Inoltre consigliano di confermare la negatività di test antigenici eseguiti su pazienti asintomatici.

Da quella inglese a quella brasiliana, i nuovi ceppi del Coronavirus che presentano diverse mutazioni nella proteina Spike, come spiegato nella circolare, “non dovrebbero causare problemi ai test antigenici, in quanto questi rilevano la proteina N, che è il principale antigene target utilizzato in questo tipo di test.”

Si ribadisce comunque che, in caso di mancata disponibilità di test molecolari, o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere per la conferma a test antigenici, quali test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza (designati test rispettivamente di seconda e terza generazione) che rispondano alle caratteristiche di sensibilità ≥ 80% e specificità ≥ 97%.

Red