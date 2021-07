L'esercito a Bagnara, proseguono le vaccinazioni anti covid alla Pro Loco

esercito a bagnara Il team domiciliare dell'esercito ha fatto tappa a Bagnara Calabra, e dopo aver provveduto ad effettuare i vaccini presso il domicilio di alcuni soggetti fragili, ha proseguito con la somministrazione delle seconde dosi del vaccino a chi nelle scorse settimane ha ricevuto la prima dose.

"Molto apprezzata dalla cittadinanza la presenza dell'esercito - ha evidenziato il presidente della Pro Loco Bruno Ienco - anche perchè alcuni residenti, e non solo, hanno potuto interloquire con la responsabile del Team". 19 i vaccini somministrati di cui 6 a domicilio. Soddisfatto il Presidente che ha ringraziato il team e l'esercito italiano per quanto stanno facendo non solo a Bagnara ma nell'intero paese.

Red