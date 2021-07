BAGNARA CALABRA Torna lo "Psicologo in Farmacia"

De Marco -Novella«Non vi è salute se non c’è salute mentale», afferma l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La sfera mentale è parte integrante del benessere della persona, intesa sia nella sua individualità che nella sua sfera sociale.

Nel momento in cui si presenta una situazione nuova, come l’odierna emergenza sanitaria da Covid-19, le aree del funzionamento psicosociale subiscono un cambiamento così radicale da influenzare in maniera predominante la sfera emozionale dell’individuo, provocando a volte la messa in atto di comportamenti inadeguati e disfunzionali.

Il periodo storico attuale, infatti, ha messo a dura prova la quotidianità di ogni essere umano, compromettendo in particolar modo quelle condizioni patologiche pregresse in pazienti già affetti da ansia, stress e depressione; a questo proposito, pertanto, è emersa la consapevolezza e la necessità concreta di offrire un sostegno a tutta la popolazione e, nello specifico, alle fasce più fragili e vulnerabili.

Il supporto di un professionista può risultare determinante in contesti particolarmente difficili, in conseguenza di malattie croniche o disturbi temporanei, nonché di ausilio per fare chiarezza e cercare di affrontare nel migliore dei modi la complessità delle diverse fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa, passando per la gravidanza e la maternità.

Alla luce di ciò, si configura di fondamentale importanza la necessità di attivare dei servizi specifici di supporto, sostegno e orientamento psicologico alla portata di tutti, con l’obiettivo di fare della prevenzione del disagio psicologico un punto di partenza su cui porre le basi per la promozione del benessere psico-sociale della persona, aiutando a superare quella sensazione di “impotenza psicologica” presente in certe situazioni di disagio.

Con questo intento e già in occasione di "Ottobre: Mese del Benessere Psicologico" è stato attivato un punto di ascolto e orientamento psicologico presso la Farmacia Cambareri, sita sul Corso V. Emanuele II a Bagnara Calabra.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Dott.ssa Concetta De Marco e la Dott.ssa Antonella Novella, psicologhe impegnate nel progetto di Pronto Sostegno Psicologico presso il Poliambulatorio Specialistico Lamberti-Castronuovo di Reggio Calabria, è stata accolta con feedback positivi da parte della cittadinanza, motivo per il quale sarà riproposta nuovamente a partire dal mese di Luglio, nelle medesime modalità di svolgimento.

Il Progetto "Lo Psicologo in Farmacia" è un servizio di prima consultazione e di rapido accesso, rivolto ai cittadini di tutte le fasce di età con disagio psico-sociale, i quali possono usufruire di una consulenza psicologica effettuando un primo colloquio gratuito della durata di 50 minuti.

Lo sportello di consulenza è un servizio che offre l’opportunità di usufruire di interventi di prevenzione, analisi della domanda e orientamento secondo le pratiche dell’ascolto attivo, in uno spazio riservato e nel rispetto della privacy, secondo le normative del Codice Deontologico Professionale.

Chi lo desidera può richiedere un primo appuntamento rivolgendosi direttamente al box informativo, sito all’ingresso della farmacia.

Nel caso in cui si volesse intraprendere un percorso terapeutico continuativo, gli incontri successivi saranno a pagamento e verranno concordati direttamente con il paziente. E’ possibile anche richiedere un appuntamento per una consulenza che riguardi una terza persona. Per quanto concerne la presa in carico di soggetti minorenni, il primo contatto deve pervenire da parte dei genitori ai quali è rivolta la prima consulenza, e, soltantanto successivamente e previo consenso di questi ultimi, si potrà procedere con la presa in carico del minore.

Locandina lo psicologo in farmacia