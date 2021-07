REGGIO CALABRIA Morrone sulle feste patronali: prosegue la sospensione delle processioni

Nella serata di ieri, domenica 4 luglio, il delegato arcivescovile ad omnia della Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, monsignor Salvatore Santoro, ha inviato ai sacerdoti una comunicazione dell'arcivescovo Morrone, nella quale sono esplicitate le linee guida relative alle manifestazioni esterne collegate alle feste patronali e ad altre ricorrenze liturgiche.

Alla comunità ecclesiale deve stare a cuore il benessere di tutti

«La situazione di pandemia che ancora perdura continuando a causare ferite profonde e malessere, - introduce l'arcivescovo Morrone nella sua lettera - ci mostra il legame esistente tra il bene comune e il bene di ciascuno. Ad una società civile e tanto più “alla comunità ecclesiale” deve stare a cuore il benessere di tutti. Papa Francesco, nell’udienza generale del 2 settembre 2020, ricordava che "nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra cultura globalizzata, tessendo comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e solida"».

Le disposizioni su processioni e manifestazioni esterne

«Pertanto - continua l'arcivescovo - in seguito a colloqui intercorsi con la Prefettura di Reggio Calabria, è necessario rendere note le linee guida relative alle manifestazioni esterne collegate alle feste patronali e ad altre ricorrenze liturgiche, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, finalizzate a contenere il contagio da Covid-19».

Lo stesso monsignor Morrone specifica che: «Fino a eventuali novità legislative, restano sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne collegate alle Feste patronali o ad altre ricorrenze liturgiche, ad esclusione delle Celebrazioni eucaristiche e/o ai momenti di preghiera svolti in ottemperanza al Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 7 maggio 2020 siglato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministero per l’Interno». Tali disposizioni valgono per tutte le Parrocchie, gli Enti, le Associazioni, le Congreghe e le persone giuridiche direttamente soggette all’Ordinario diocesano di Reggio Calabria – Bova o che fanno riferimento alle realtà ecclesiali a diverso titolo.

Avvenire di Calabria