Tavolo tecnico sulle malattie rare, la soddisfazione di AVIS

loc avis - don bagnaraUn tavolo tecnico dedicato alla conoscenza e alla cura delle malattie rare e’ stato istituito nei giorni scorsi dal Ministero della Salute, un tema a cui da sempre è vicina AVIS Nazionale che, oltre alla partnership con molteplici realtà impegnate nella ricerca come la Fondazione Telethon o l’AIL, vuole sottolineareil ruolo che i donatori ricoprono nella cura di queste patologie, e per il qualeha dedicato un webinar in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù lo scorso 12 giugno.

Come ha spiegato il presidente, Gianpietro Briola, «la decisione assunta dal Ministero è la miglior risposta che si potesse fornire alle persone, oltre un milione solo nel nostro Paese, che convivono con queste forme. Il nostro sostegno alla ricerca si rispecchia nel ruolo strategico del sangue e del plasma per la produzione di preziosi farmaci salvavita, come ad esempio il plasminogeno o i fattori della coagulazione, un ruolo che anche la pandemia ha confermato essere irrinunciabile. L’emergenza sanitaria ha ancora una volta dimostrato che l’impegno di tutti in questo ambito non può e non deve fermarsi perché la salute è un diritto irrinunciabile per la nostra collettività. AVIS ribadisce il suo impegno e la sua disponibilità ad affiancare qualsiasi percorso e studio che, con l’aiuto dei suoi oltre un milione e 300mila donatori, possa contribuire a sviluppare terapie sempre più efficaci».

Oggi 29 giugno 2021 dalle ore 7.30 alle ore 11.30, nella ricorrenza della festa dei Santi Pietro e Paolo, l’autoemoteca dell’Avis Provinciale sostera’ nei pressi della Chiesa SS.Pietro e Paolo per una raccolta straordinaria. Vi aspettiamo per aiutare chiunque voglia fareun gesto di solidarieta’ verso coloro che soffrono.

Ufficio di Presidenza Avis Bagnara Calabra – a cura dell’addetto stampa.

