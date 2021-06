SCILLA Presentate le Giornate di screening di prevenzione oncologica alla Casa della Salute

Ciccone - GiordanoE’ stata presentata l’iniziativa promossa dal dottore Ernesto Giordano, responsabile della Casa della Salute di Scilla e presidente della LILT di Reggio Calabria in collaborazione con la dottoressa Marcella Ribuffo attuale presidente della LILT di Roma: il 25, 26 e 27 giugno si potranno effettuare presso la Casa della Salute screening di prevenzione oncologica gratuiti per tutti i cittadini di Scilla, Reggio Calabria e provincia. Il sindaco Pasqualino Ciccone dopo aver ringraziato la dottoressa Ribuffo per la collaborazione data all’iniziativa, ha parlato della Casa della Salute e del contributo dato durante la pandemia.

<< Come Lega Tumori- ha detto il dottore Ernesto Giordano- in questo periodo siamo scesi in campo dimostrando di essere all’altezza. Noi cerchiamo di migliorarci. La prevenzione significa prevenire e curare>>. La dottoressa Marcella Ribuffo ha letto il messaggio ricevuto dal Ministro Roberto Speranza il quale ha espresso vicinanza e apprezzamento all’iniziativa volta alla diffusione della cultura della prevenzione. << Scilla sta riacquistando centralità nell’offerta sanitaria- ha ricordato nel suo intervento Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana- ringraziamo i dirigenti Asp, abbiamo ripreso il dialogo. Possiamo dire che si può tornare a parlare di sanità in maniera positiva>>.Il dottore Domenico Carbone, direttore del distretto sanitario provinciale di Reggio Calabria ha parlato di una nuova fase organizzativa sanitaria.<< Dobbiamo ridare dignità al vecchio ospedale che non è neanche Casa della Salute>>. Il dottore Vincenzo Montemurro ha invece relazionato sui rischi del fumo. Presenti i sindaci dei comuni limitrofi.

Tina Ferrera