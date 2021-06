BAGNARA CALABRA Slai Cobas denuncia: "discriminati due lavoratori di Locride Ambiente"

Lav r

Il coordinatore provinciale del sindacato Slai Cobas, Nazareno Piperno, denuncia la discriminazione di due lavoratori di "Locirde Ambiente". In base ai fatti esposti da Piperno i due dipendenti non sono retribuiti da circa tre mesi; hanno intrapreso nei confornti di "Locride Ambiente" due distinti giudizi per errata applicazione del CCNL e dal giorno della sentenza i due lavoratori sarebbero bersaglio del datore di lavoro.