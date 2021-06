BAGNARA CALABRA Sabato scorso vaccini ai cittadini fragili, l'impegno dell'assessore Ruggiero che ha voluto fortemente l'iniziativa

vACCINI - eSERCITO - bAGNARA Vaccini a soggetti fragili, over 80 e caregiver nella giornata di sabato nella cittadina della Costa Viola. In campo l’Esercito e la Croce Rossa, con le dosi somministrate parte presso la sede dell’Unità Territoriale Croce Rossa Italiana di Bagnara Calabra e la maggior parte a domicilio, con due squadre composte da Militari dell'esercito, con il supporto dei Volontari CRI in azione su tutto il territorio comunale per le inoculazioni a pazienti fragili ed anziani, segnalati dai medici di base, che ancora non avevano ricevuto la prima dose o completato il ciclo con la seconda dose.

Iniziativa fortemente voluta e cercata dall' Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie, Silvana Ruggiero, che ha ravvisato l'esigenza di completare le vaccinazioni ai cittadini più fragili non solo a livello sanitario ma anche a livello sociale, ovvero le persone con difficoltà di spostamento dal proprio domicilio. «Sono stati inoculati in una sola mattina oltre 40 vaccini a soggetti fragili, over 80 e caregiver» annuncia Ruggiero, che spiega: «Ho preso contatti con il Colonnello Nappi, a cui va un ringraziamento speciale per la sensibilità dimostrata, presentando la necessità di completare le vaccinazioni per i soggetti fragili e/o over 80, includendo nelle fragilità anche i caregiver e quei cittadini non solo con fragilità sanitarie, ma anche sociali, con difficoltà a spostarsi dal proprio domicilio per raggiungere gli hub vaccinali del territorio. È stata poi mia premura contattare i medici di base per l’indicazione dei pazienti ricadenti in questi tipi di fragilità». «Ringrazio i militari dell'Esercito Italiano – prosegue Ruggiero – con la squadra guidata dall’Ufficiale Medico del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, Emiliano Vidal; i militari hanno svolto un lavoro eccellente, recandosi a più di 20 domicili per vaccinare i nostri cittadini oltre alle inoculazioni presso la sede della CRI. Un grazie doveroso e sentito ai volontari della CRI sede di Bagnara Calabra, al loro instancabile impegno, a partire dalla responsabile Carmela Luppino, che hanno ottimizzato il servizio in modo impeccabile, accompagnando altresì i medici militari presso i vari domicili». «Questa è la politica al servizio, la politica quale arte di governare il popolo solo e nell'esclusivo interesse dei cittadini», ha dichiarato l’assessore. «Auspico che tale proficua collaborazione con l'Esercito Italiano possa continuare, visto il loro professionale, rassicurante e incessante impegno e la forte sensibilità di questi uomini e donne in divisa al servizio dei cittadini», ha concluso Silvana Ruggiero.

Nota stampa assessorato politiche sociali