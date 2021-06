BAGNARA CALABRA Fai Cisl Reggio Calabria, “anno orribilis per la marineria sociale”

Passerelle bagnara calabraLo sfratto delle Passerelle, emblema della storia della comunità , richiama un tempo millenario che risale già al II secolo a.c. quando gli avvistamenti si facevano dalle alture delle coste Bagnaresi.

Allora si utilizzavano LE LONTRE , per le catture del “principe dei mare dello Stretto di Messina”,con la messa a forte rischio dell’incolumità dei pescatori del tempo.

Tale tecnica, anche nelle fasi evolutive , ha consentito di essere conosciuta in tutto il mondo ,che avviene ,è utile ricordarlo, nei pochi mesi estivi e che, inoltre non a inciso sull’attività riproduttiva della specie, poiché rispettosa della fragilità dell’ecosistema marino.

IL 2021 ,purtroppo è destinato ad essere ricordato come l’anno della disgregazione storica della marineria di Bagnara meglio conosciuta al mondo .

Per la prima volta nella sua storia millenaria LE FELUCHE ovvero LE PASSERELLE HANNO PERSO la propria collocazione territoriale costretti a vagare nei pressi dei porti vicini con tutti i disagi e le spese aggiuntive per le distanze,ad alcune delle quali non è stato consentito completare gli armamenti per poter solcare l’invidiato braccio di mare della costa viola.

In altri termini, un vero disastro per i pescatori e le loro comunità, che vedono svanire i già loro miseri risparmi, utilizzati per la conservazione e il mantenimento delle feluche. Significa, enormi sacrifici e rinunce di interi nuclei familiari, costretti oltremodo a un’umiliazione, legata alla lentezza dei tempi di definizione per in intervento coordinato e risolutivo di bonifica del porto, evitando di sciupare la prossima stagione di pesca.

Un aiuto, anche se insufficienti, grazie alle lotte sindacali ,giunge dal bonus governativo, previsto per la prima volta, anche per i pescatori, in attesa che siano finalmente approvate le norme che consentano loro un sostegno economico stabile, in di favorire, attraverso i giovani, un ricambio generazionale in quest’affascinante mestiere, cinghia di trasmissione del settore turistico enogastronomico, indispensabile per creare nuova occupazione.

La Fai Cisl di Reggio Calabria, sensibile da sempre alle difficoltà dei pescatori di Bagnara, come già fatto in precedenza, essendo state una delle prime organizzazioni a sollecitare un intervento rapido e risolutivo di dissequestro del porto, oggi, torna a sollecitarne la doverosa definizione, proprio per mitigare la tensione presente nelle comunità e la tutela del lavoro dei pescatori, nonché l’indotto conseguente, contestualizzato in una realtà di fragilità e precarietà occupazionale imperante.

Dalla Fai Cisl Reggio Calabria