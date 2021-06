Cooperativa Sankara, concluso il Progetto Hi, my name is robot

giovanni-maiolo-suely-di-marco-gloria-petrolo-recosol-sankara-ciavula-evGrande soddisfazione per la conclusione del Progetto “Hi, my name is robot”, progetto realizzato dalla Società Cooperativa Sankara realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito dell’Avviso STEM2020.

Nonostante le difficoltà connesse all’emergenza pandemica da COVID-19 che per mesi ha reso impossibile la realizzazione delle attività nelle scuole, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Gaetano Pedullà, della Prof.ssa Daniela La Porta e dell’intero corpo docente dell’IPSIA di Siderno, la Società Cooperativa Sankara è riuscita a coinvolgere le seconde e le terze classi dell’Istituto Professionale di Siderno in un percorso formativo finalizzato ad avvicinare gli studenti, e in particolar modo le studentesse, alle materie scientifiche.

In particolare, il gruppo di lavoro, coordinato da Federica Roccisano, ha realizzato otto giornate formative sui temi delle materie STEMrivolte alle studentesse e agli studenti dell’IPSIA che in virtù delle disposizioni nazionali e regionali hanno alternato la loro frequenza in presenza o da remoto.

I temi degli incontri formativi sono stati:

1) Chimica e saponificazione

2) Il pianeta e l'Astronomia;

3) STEM e robotica con il supporto dei mattoncini lego;

4) Coding, grafica e la creazione di videogiochi;

5) L’intelligenza artificiale dietro gli assistenti vocali (per es. Alexa);

6) La tecnologia attraverso l’utilizzo della stampa 3D.

Durante gli incontri, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con Denise Muià, esperta nelle materie chimiche e astronomiche, Salvatore D’Agostino, esperto di coding e robotica e Francesco Ierace, esperto di tecnologia e intelligenza artificiale. Associando nozioni teoriche e cenni storici a realizzazioni di attività pratiche e sperimentali, gli esperti hanno coinvolto studentesse e studenti nelle attività con l’obiettivo di valorizzare le attitudini di ognuno di loro verso le materie scientifiche e la tecnologia.

Come inteso dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, ente finanziatore dell’Avviso STEM 2020, oltre il 60% dei partecipanti alle attività formative è stato di genere femminile, grazie al coinvolgimento attivo delle studentesse dell’indirizzo moda e artigianato per il Made in Italy dell’IPSIA di Siderno. Un indicatore che più che risultare un adempimento formale nei confronti del bando, ha costituito per la società cooperativa Sankara e per il gruppo di lavoro coinvolto, un modo per avvicinare le giovani studentesse alle materie scientifiche e al potenziale insito nell’utilizzo della tecnologia e dare loro gli strumenti per costruire al meglio il loro futuro.