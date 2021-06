BAGNARA CALABRA Avis, celebrata la "Giornata Mondiale del Donatore del Sangue"

Paolo Pensabene - Avis Bagnara

Si è tenuta nella serata di ieri a Bagnara Calabra la manifestazione organizzata dalla sezione cittadina dell’Avis, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Capo Marturano, la Pro Loco e l’Associazione Artemisia, per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore del Sangue. «Give blood and keep the world beating» (Dona sangue e continua a far battere il mondo, nda) il titolo dell'evento globale istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In concomitanza con la manifestazione è stata allestita in Piazza Matteotti una mostra fotografica a cura delle associazioni organizzatrici.