A Bagnara l'Avis celebra la "Giornata Mondiale del Donatore del Sangue"

-- avis bagnara -- Si terrà stasera, presso Piazza Giacomo Matteotti, la manifestazione organizzata dalla sezione comunale di Bagnara dell’Avis, in collaborazione con il Comune, l’Associazione Capo Marturano, la Pro Loco e l’Associazione Artemisia, per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore del Sangue. «Give blood and keep the world beating» (Dona sangue e continua a far battere il mondo, nda) il titolo dell'evento globale istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e programmato per il 14 giugno.

A Bagnara, manifestazioni in programma per la serata odierna, dala partire le ore 20:45; l’evento si aprirà con i saluti delle autorità, cui seguirà l’intervento dal titolo “Historiam Meminisse Iuvat” di Diego Geria per l’Avis Provinciale di Reggio Calabria. “Non fermare il battito del mondo…Dona il sangue!” è il titolo dell’intervento seguente, a cura della sezione comunale Avis di Bagnara Calabra, cui seguiranno gli interventi conclusivi dei partecipanti. In concomitanza con la manifestazione, nei locali della Pro Loco, in Piazza Matteotti, sarà allestita una mostra fotografica a cura delle associazioni organizzatrici.

Siamo un unico Fil Rouge, il messaggio dei donatori per il 14 giugno

Nel filmato i volti e le voci di donne e uomini che, dalle varie regioni italiane, hanno voluto raccontare cos’è AVIS e cosa significa compiere quel gesto etico e volontario che salva la vita a tanti pazienti- Domenica 13 giugno 2021 ore 20.45 in Piazza Matteotti Avis Bagnara testimoniera' con i suoi donatori l'impegno sul territorio volto a promuovere quel gesto d'amore che puo' salvare una vita. Vi aspettiamo numerosi per rivivere assieme a tutti voi la storia della sezione bagnarese sin dalla sua fondazione.