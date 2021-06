BAGNARA CALABRA Tra IMU e discarica “La Zingara”

Pellegrina - Foto di Enzo Maio di Peppino Maisano

Alcune sere fa ho partecipato all’assemblea annuale dei soci iscritti all’Associazione “Cittadinanza Attiva – Pellegrina” per ascoltare il “resoconto sull’attività associativa svolta” nell’anno trascorso e per approvare i bilanci consuntivo anno 20-21 e preventivo anno 21-22.

In apertura il Coordinatore, Avv. Latella, ha dettagliatamente riferito sui rapporti avuti con le altre associazioni locali e con quelle extracomunali, con i Sindaci e gli amministratori dei Comuni viciniori, con le rappresentanze politiche e le strutture tecniche della Regione Calabria e della Città Metropolitana, con il Prefetto e gli uffici prefettizi, e con la stampa per la migliore diffusione della necessaria e completa informazione ai soci e ai cittadini del nostro Comune.

La narrazione, come prevedibile, ha posto il particolare accento su due specifiche problematiche non ancora definitivamente chiuse anche se avviate, per come appare, a favorevole conclusione: a) problematica lMU intesa come rideterminazione dei valori venali delle aree fabbricabili, il cui parametro si ripercuote con maggiore severità sulle aree edificabili periferiche; b) costruzione discarica in località “La Zingara” ricadente sul limite a nord-est tra i Comuni di Bagnara, Melicuccà e S.Eufemia d’Aspromonte.

In relazione al primo problema, il confronto con il Comune sull’IMU ha avuto un iter tormentato dalle alterne vicende ed è parso capire che la lunga trattativa col Comune, nel suo corso a ostacoli, sia arrivata più volte sull’orlo della crisi fino a far temere in alcuni momenti la definiva rottura.

Per la risoluzione del confronto si è rivelato determinante il parere del Segretario Comunale, Dr. Pietro Emilio, il quale, con chiarezza espositiva e linguaggio tecnico appropriato, asserì apertamente nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 20 agosto 2020 - in riferimento ai valori di mercato assegnati alle aree urbane - che gli stessi erano da ritenersi “valori fuori da ogni parametro di legge”. Come infatti da tempo andava affermando Cittadinanza Attiva nelle discussioni col Comune e i suoi organi interni, e in sintonia anche con plurime sentenze favorevoli ottenute da cittadini reclamanti davanti il giudice competente.

Ragion per cui a quel punto si è potuto tranquillamente desumere da parte di tutti, senza alcun dubbio di erronea interpretazione o di errore di merito, che i valori IMU imposti per anni dal Comune con cartelle esattoriali, non solo avevano tentato di sottrarre illecitamente somme ingenti non dovute ma, fatto più grave e inammissibile, che l’errato calcolo tecnico-economico dei predetti valori aveva agitato e alterato l’equilibrio stesso del mercato interno nelle libere contrattazioni delle aree edificabili, producendo un effetto drogante nel comparto edilizio stesso e di sensibile divario con i parametri degli altri Comuni vicini assimilabili al nostro.

La ragionata presa di posizione del Segretario Generale non ebbe però solo l’effetto di capovolgere le sorti della partita fino a quel momento rimasta impantanata nel tira e molla del differente interesse delle due parti in causa. Diede anche la spinta a un maggiore consenso verso l’Associazione, favorendo al tempo stesso un più ampio coinvolgimento di pareri e idee intorno al problema IMU che, attraversando nel loro interno gli stessi gruppi consiliari, sfociò, di lì a poco, nella deliberazione della Giunta Comunale che ha chiuso il tutto con la “rideterminazione a ribasso dei valori venali dei terreni edificabili”.

Si aspetta ora la ratifica del Consiglio Comunale per dichiarare chiusa a tutti gli effetti la pratica sull’IMU.

La questione in corso invece sulla costruzione della discarica in località “La Zingara”, al confine col Comune di Melicuccà, ha avuto non solo aspetti riconducibili alle difformità tecniche e legali manifestatesi fin dal suo impianto e perduranti anche nell’andamento esecutivo, ma continua ad essere avvolta tutt’ora da una nube fitta di incognite e sospetti tanto da aver fatto scaturire ricorsi alla Procura della Repubblica intesi a chiedere l’apertura di un’inchiesta che faccia chiara luce sul groviglio di interessi politici, di silenzi e collusioni che hanno fin quì accompagnato l’iter della costruzione della discarica.

L’Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, interpretando interessi molto vivi e attivi, per la vicinanza alla discarica di un’ampia area agricola ad alta intensità abitativa, ha sensibilizzato le coscienze in incontri con le altre Associazioni del territorio ed extracomunali, di confronti con le autorità politiche comunali e regionali, in tavoli tecnici a livello di Prefettura, di Città Metropolitana e di Regione Calabria, nonché di dibattiti e confronti a mezzo stampa locale, non ultima la partecipazione del Coordinatore alla sessione del Consiglio Comunale svoltosi in data odierna, fornendo ai vari attori in causa il supporto tecnico-giuridico indispensabile per più nel merito riuscire a cogliere gli aspetti di diversa natura (ambientale-sanitaria-politica) che gravitano attorno alla discarica.

In questo lavoro di ridefinizione della natura e della funzione della discarica il ruolo dell’Assoc.ne è stato portante fino a divenire protagonista di un risveglio di attenzione delle coscienze e di un più ampio e solido interesse politico che, a ben valutare i risultati raggiunti finora (mobilitazione di quasi tutti i Comuni viciniori, compreso l’esitante Comune di Palmi, della Città Metropolitana e della Regione Calabria) si può ben sperare nel favorevole e positivo risultato finale.

Il dibattito tra i soci apertosi sulla relazione, nell’approvare i punti all’o.d.g., ha espresso fiducia e apprezzamento per il concreto e fruttuoso lavoro fin qui svolto dal Gruppo Dirigente appoggiando pienamente l’idea, anticipata dal Coordinatore, di promuovere un progetto sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti che ormai da tempo costituisce problema per i cittadini e nocumento grave per l’ambiente.

E’ doveroso segnalare inoltre e infine che l’accoglienza molto favorevole dell’assemblea sul resoconto fornito dal Coordinatore, concentrato in vari passaggi, sui mali che affannano e frenano le dinamiche del nostro Comune adombrando previsioni per il futuro tutt’altro che favorevoli, ha spinto il dibattito nel suo finale a incitare a più voci uno scatto risoluto della Dirigenza proteso oltre l’attuale compito puramente associazionistico, spingendolo verso un più appropriato specifico ruolo di avvicinamento alla cosa pubblica comunale.