BAGNARA CALABRA Avis, eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Confermato alla presidenza il Dott. Paolo Pensabene

Avis Bagnara - LogoRinnovamento nel segno della continuità per il Consiglio Direttivo dell’Avis sezione comunale di Bagnara Calabra. Confermata per il quadriennio 2021 – 2024 la presidenza del dott. Paolo Pensabene, così come confermati per un ulteriore quadriennio sono: Antonella Bonacci (segretaria) Michelangelo Spoleti (tesoriere) Pasquale Triulcio (revisore dei conti) Pietro Parrello (consigliere).

Nuovo incarico per Francesca Latella (vice presidente) Emanuele Pirrotta (consigliere) Claudia Roldi (rapporti con le istituzioni) Antonio Latella (addetto stampa). Un importante riconoscimento al lavoro condotto dalla sezione Avis di Bagnara nell’ultimo quadriennio arriva con la nomina del suo presidente a componente del consiglio regionale Avis Calabria.