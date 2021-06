PALMI Il Soroptimist International e l'Arma dei Carabinieri insieme contro la violenza sulle donne

L'inaugurazione della struttura è stata l'occasione per un importante momento di riflessione sul tema e sulle difficoltà di affrontare la lotta contro la violenza di genere. <<Ringraziamo - afferma il Sindaco Giuseppe Ranuccio - tutti coloro i quali hanno lavorato per far sì che questo progetto diventasse realtà, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia. Siamo convinti che la realizzazione della “Stanza” riservata alle donne possa dare il via ad un percorso di civiltà e riflessione per tutti, affinché le violenze, psicologiche e fisiche, non si verifichino più>>.