Il ruolo dei donatori di fronte a talassemia e terapie trasfusionali. Oggi autoemoteca dell'Avis a Bagnara

I numeri ufficiali della SITE (la Società italiana talassemie ed emoglobinopatie) fissano a 7.102 i pazienti che, in Italia, sono affetti da forme talassemiche. Le manifestazioni cliniche della malattia possono essere molto variabili, da forme paucisintomatiche a quadri sintomatologici caratterizzati da grave anemia cronica, incompatibile con la vita se non curata. Attualmente, i pazienti, sulla base della loro necessità di ricevere trasfusioni, vengono classificati in due gruppi: quelli con talassemia trasfusione-dipendente (TDT) e quelli con talassemia non-trasfusione-dipendente (NTDT).

Come ha spiegato il presidente Briola, infatti, «da sempre la nostra associazione procede fianco a fianco con le realtà rappresentative dei pazienti, con le quali coordiniamo le attività legate alla raccolta sangue. Il fatto di vedere la donazione come terapia più importante contro queste patologie implica poter contare sulla disponibilità non solo degli emocomponenti, ma dei donatori stessi.

Oggi lunedi' 31 maggio 2021 dalle ore 7.30 le autoemoteche dell'Avis Provinciale saranno presenti presso l'Istituto Superiore di Istruzione “E. Fermi" di Bagnara Calabra per effettuare una raccolta straordinaria con gli studenti e il personale docente e non docente.

