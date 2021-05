Donazione e malattie rare, il webinar di AVIS Nazionale e Ospedale Bambino Gesù

Avis Bagnara C Si intitola "La donazione di sangue, una risorsa per le malattie rare" ed è il nuovo webinar del ciclo "Be Good" che AVIS Nazionale ha organizzato in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

L'incontro, in programma sabato 12 giugno dalle ore 10:00, potrà essere seguito attraverso la pagina Facebook e il canale YouTube della nostra associazione. Al centro del dibattito, a cui oltre al presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, prenderà parte la presidente della struttura sanitaria capitolina, Mariella Enoc, ci sarà il ruolo della donazione e, nella fattispecie, dei farmaci plasmaderivati, come terapia essenziale nel trattamento delle patologie rare come, ad esempio, la congiuntivite lignea.

Oggi 30 maggio 2020 l’autoemoteca dell'AVIS Provinciale è stata presente in piazza Matteotti con la sua autoemoteca per promuovere la vita.



