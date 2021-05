BAGNARA CALABRA I lavoratori di Locride Ambiente incontrano il sindaco Frosina

slai cobas bagnara Ieri mattina un gruppo di lavoratori della Locride Ambiente ha protestato davanti al Comune a causa del ritardo nel pagamento degli stipendi. Le mensilità arretrate sono tre, tanto che due lavoratori avevano fatto causa all'azienda per errata applicazione del contratto collettivo, ottenendo per altro una sentenza positiva che costringeva l'azienda ad un esborso economico.

Si tratta di un comportamento gravissimo - spiega il coordinatore provinciale Slai Cobas Nazareno Piperno - che l'azienda adotta nei confronti di tutti quei lavoratori che si permettono di rivendicare giustizia, magari ottenendola".

I lavoratori e i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dal sindaco Gregorio Frosina al quale hanno chiesto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante per il pagamento degli stipendi che la Locride Ambiente non corrisponde. "Ci stupisce - aggiunge Piperno - il silenzio delle istituzioni di fronte allo sfacelo per il quale a nulla sono servite le segnalazioni e le denunce dirette". I rappresentanti sindacali continueranno a tutelare i lavoratori anche in sede giudiziaria.

Tina Ferrera