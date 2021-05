La giornata di martedì 11 maggio ha segnato l’ultima chiamata per i vaccini al poliambulatorio di Bagnara

Equipe Vaccinazioni BagnaraEseguiti e terminati i richiami alla prima dose per i cittadini over 80 e appartenenti alle categorie estremamente vulnerabili il poliambulatorio chiude purtroppo i battenti. Chiude un centro vaccinale che non è mai stato ufficialmente dichiarato tale ma che ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per esserlo o per poterlo diventare.

Tutto si conclude paradossalmente nel giorno in cui si taglia il traguardo delle quaranta vaccinazioni eseguite in meno di un’ora grazie ad un impeccabile e incessabile lavoro di squadra messo in atto da Volontari CRI e i presenti Dott. Miche Randazzo, a capo dell’equipe medica, e l’infermiere di turno Signor Orazio Salvaguardia in servizio presso lo Scillesi d’America di Scilla.

Una sinergia tra volontari e operatori sanitari, medici e infermieri che di volta in volta si sono succeduti che ha permesso di conseguire risultati strepitosi in termini di gradimento da parte dell’utenza. Lo dimostrano le numerose manifestazioni di apprezzamento e di riconoscenza per il servizio svolto all’indirizzo della responsabile dell’Unità territoriale CRI di Bagnara Sig. Carmela Luppino e della sottoscritta che si onora di far parte della suddetta Associazione.

Ciò nonostante ad oggi non si conoscono le sorti del nostro poliambulatorio nel proseguo della campagna vaccinale in atto su tutto il territorio nazionale. Ciò di cui invece siamo certi è che questa struttura da sempre ha rappresentato per tutto il comprensorio che va da Scilla a Palmi e per tutti i piccoli centridell’entroterra un punto di riferimento strategico e vitale per le visite specialistiche e per i servizi amministrativi e assistenziali offerti sebbene i tagli alla spesa sanitaria lo stiano portando ad un progressivo e ingiustificato depauperamento.

Mentre si amplia la platea degli aventi diritto e mentre in tutto il territorio nazionale e anche in Calabria nascono dal nulla centri vaccinali allestiti all’uopo (vedi centro vaccinale presso la sede del Consiglio Regionale, vedi palazzetto dello sport a Ricadi) non si comprende perché a Bagnara invece chiuda alle vaccinazioni una sede appropriata come il poliambulatorio che garantirebbe ai propri cittadini un accesso al servizio di immunizzazione diretto e soprattutto facilitato per i tanti cittadini over 60 che ancora devono ricevere la prima dose.

Pertanto a nome dei miei concittadini e di tutte le persone che numerosissime si stanno rivolgendo a me per avere chiarimenti in merito, certa che la decisione di chiudere sia senza dubbio alcuno giustificata e dipesa da ragioni su cui non intendo entrare nel merito, chiedo al Direttore Sanitario Dott. Ernesto Giordano di mettere in atto quanto nelle sue facoltà per il proseguimento delle vaccinazioni a Bagnara quanto meno per i cittadini anziani che trovano serie difficoltà per accedere alla piattaforma prenotazioni online o impossibilitati agli spostamenti fuori paese e ad attese soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva.

Data l’aumentata capacità vaccinale raggiunta grazie all’esperienza acquisita sul campo e all’esemplare impegno degli operatori è necessario accelerare ulteriormente con la somministrazione dei vaccini solo così saremo in grado di contrastare velocemente ed efficacemente la pandemia

Angela Randazzo

Consigliere Comunale