AS.N.A.L.I. lancia S.I.I.C.C., il primo sindacato degli influencer e dei content creator

Instagram-follower-soldi-influencer-marketing-social-post-profilo Il ruolo che i Social Network rivestono nella nostra società e nel mondo della comunicazione digitale ed aziendale non ha confini. Nel prossimo futuro, si prevede che la loro diffusione e rilevanza nella vita sociale e relazionale, sia destinata a crescere.

La loro affermazione in qualità “piazze virtuali” che consentono di connettere e condividere, rendendo ogni limite geografico e temporale sempre più labile, ha influito notevolmente anche sul modo di comunicare da parte delle aziende, stravolgendone le regole del marketing ritenute fino ad ora dogmi intoccabili. Questa rivoluzione ha dato vita a nuove figure professionali che, ad oggi, proprio in virtù della loro grande portata innovativa, non hanno la giusta rappresentatività e tutela. Per colmare questo vuoto, As.N.A.L.I. ha costituito S.I.I.C.C., la prima associazione di categoria di influencer e content creator in Italia, in grado di fornire una risposta rappresentativo-sindacale ed assistenza giuslavorista a questa nuova classe di lavoratori.