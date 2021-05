BAGNARA CALABRA Sabato 8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Sindaco

Croce Rossa Bagnara - BandieraSi è tenuta nella mattinata odierna la consegna della bandiera della Croce Rossa al Comune di Bagnara Calabra da parte del Comitato di Gioia Tauro, guidato da Maria Giovanna Ursida; la breve cerimonia, tenutasi nel rispetto delle disposizioni anti-CoVid19, ha visto la partecipazione del sindaco Gregorio Frosina e dell'assessore Silvana Ruggiero, che hanno ricevuto il vessillo dalle mani del vicepresidente del Comitato CRI di Gioia Tauro, Carmela Luppino, e da alcuni Volontari dell’ Unità Territoriale di Bagnara Calabra. La bandiera è stata esposta nel balcone del palazzo municipale e vi resterà sino all’ 8 Maggio.

«Giorno in cui in tutto il mondo, 98 milioni di persone, 150mila in Italia, sotto l'emblema della Croce Rossa, dicono a tutti che i Sette Principi su cui la nostra organizzazione si basa sono quanto di più attuale. Bisogna ricordare, oggi, quelli di noi che in tutto il mondo sono impegnati sui fronti di crisi e di guerra». Così aveva dichiarato il presidente nazionale di Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, in occasione della Giornata mondiale del 2020.

La Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si celebra annualmente l'8 maggio, e si festeggia l'impegno ed il lavoro che quotidianamente i Volontari svolgono in tutto il mondo. La data scelta coincide con l'anniversario della nascita di Henry Dunant, ideatore e fondatore della Croce Rossa e dei Principi su cui essa si regge: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità ed Universalità. In occasione della Giornata mondiale, il Comune di Bagnara, oltre ad esporre il vessillo di Croce Rossa, Illuminerà nella serata di venerdì con una luce di colore rosso uno dei simboli della città della Costa Viola, vale a dire la Torre Aragonese di Capo Rocchi.

