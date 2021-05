Alcol, emergenza adolescenti e giovani: Libera scrive a Sindaco, Prefetto e ai Carabinieri di Bagnara Calabra

Emergenza giovani e adolescentiBAGNARA CALABRA - I membri del presidio Libera Bagnara ''Paolo Bagnato'' e Scilla ''Lea Garofalo'' scrivono al Sindaco di Bagnara Calabra, al prefetto di Reggio Calabria, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra, sulla situazione di emergenza adolescenti e giovani della cittadina della Costa Viola. A seguire il testo della missiva.

<<I membri del presidio Libera Bagnara e Scilla ‘Paolo Bagnato’ e ‘Lea Garofalo’, con preoccupazione sempre crescente per la salute psicofisica degli adolescenti e dei giovani del nostro territorio cittadino, intendono porre l'attenzione su un fenomeno che sta dilagando nelle ultime settimane, anche a causa del proliferare di esercizi pubblici che vendono superalcolici e della mancanza di un adeguato controllo sul nostro territorio: la vendita e l'acquisto di alcolici e superalcolici anche ai minorenni, ai quali non viene richiesto di esibire alcun documento d'identità.

La situazione rischia di diventare una vera emergenza sociale sia a causa della facilità con la quale i nostri ragazzi si procurano superalcolici a basso costo, sia a causa di un insufficiente controllo da parte dei venditori di tali prodotti e di molte famiglie che non vigilano a sufficienza sui propri figli, nonché di un inadeguato controllo da parte di chi dovrebbe garantire il rispetto delle regole.

La nostra non vuole essere una critica fine a se stessa, bensì la segnalazione di una situazione preoccupante e potenzialmente esplosiva per la salute psicofisica dei nostri ragazzi e a lungo andare anche per la stabilità della società del nostro paese. Ben conosciamo le nefaste conseguenze delle dipendenze di ogni genere sull'organismo dei più giovani; la situazione è resa ancora più delicata dalla pandemia da covid-19 che, secondo le statistiche e gli studi più recenti, comporta un disagio sempre crescente nei nostri ragazzi, che necessitano di un'attenzione maggiore, di una vicinanza e di una guida da parte del mondo degli adulti.

È per questo motivo che chiediamo a gran voce un attento controllo sul territorio da parte di tutti: non solo delle forze dell'ordine, per cui auspichiamo se necessario un aumento dell'organico disponibile, ma anche delle istituzioni cittadine, di tutte le famiglie e le agenzie educative che operano sul nostro territorio. Siamo certi che per il bene dei nostri ragazzi e giovani, la nostra società cittadina farà del suo meglio per risolvere questa preoccupante situazione.

In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

I membri del presidio Libera Bagnara ''Paolo Bagnato'' e Scilla ''Lea Garofalo''