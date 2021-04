Anche al GOM quattro giorni di vaccinazioni di massa in onore di San Francesco di Paola

Vaccini al GOM Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” comunica di aver aderito all’iniziativa del Consiglio Regionale di istituire quattro giorni di vaccinazione di massa in onore del Santo Patrono della Calabria, San Francesco di Paola.

La Direzione Aziendale del G.O.M., esprimendo soddisfazione per tale pregevole iniziativa, comunica di aver già dato disposizione agli operatori al fine di aumentare gli slot disponibili per la prenotazione della vaccinazione. L’evento, che si terrà dall’1 al 4 maggio prossimo, è riservato, per quanto riguarda il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, alle persone over 80 ed a quelle con fragilità.

Resta fermo l’obbligo della prenotazione sulla piattaforma di Poste Italiane. È indispensabile essere in possesso della tessera sanitaria e del codice fiscale.