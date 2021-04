Fondi Pac 2° riparto. Riapertura domande a sportello per l’erogazione dei servizi di assistenza e cure domiciliari agli anziani non autosufficienti

foto assessore RuggieroL’ Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ruggiero comunica la pubblicazione dell’Avviso per la riapertura delle domande a sportello per l’erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare (non in CDI) e per l’erogazione di Servizi di Cure Domiciliari Integrate (CDI) agli anziani non autosufficienti.

“ L’avviso - precisa la Ruggiero - è relativo ai Fondi Pac 2° riparto, per il quale non si erano esauriti tutti i fondi a disposizione. Preso atto delle richieste fatte dai cittadini bisognosi di tale servizio, ho personalmente proposto all’Ambito di Villa San Giovanni, in sede di Conferenza Istituzionale, l’esigenza di utilizzare la somma residua dei Fondi Pac emettendo un avviso a sportello per quei cittadini i cui bisogni sono emersi dopo la chiusura del precedente avviso. A tal proposito ringrazio per la sensibilità dimostrata, la Dott. Maria Grazia Papasidero (Responsabile dell’Ufficio Sociale dell’Ambito) che da subito ha condiviso l’utilizzo dei fondi, attivandosi alla verifica delle somme residue e portando la proposta nella riunione dei Sindaci. Ringrazio anche il Sindacoff del Comune di Villa San Giovanni, Dott.ssa Maria Grazia Richichi ed ovviamente tutti i Sindaci e/o loro delegati per la decisione unanime di utilizzare tali fondi residui. La sinergia e la comunione di intenti verso i cittadini più bisognosi è il punto di forza degli attori dei Comuni facenti parte dell’Ambito”.

I destinatari del servizio sono i cittadini ultra sessantacinquenni residenti in uno dei comuni facenti parte dell’Ambito, ove è compreso appunto Bagnara Calabra, che necessitano di assistenza per l’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, che non siano ricoverati in istituti, stante che l’obiettivo dell’intervento è favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto familiare.

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande è a sportelo e riguarderà n.35 utenti, l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Bagnara è a disposizione sia per la consegna della documentazione (che potrà essere scaricata anche dal sito del Comune) sia per dare ogni informazione inerente l’avviso.

E’ prevista una percentuali di un costo orario medio a carico dell’utente sulla base di scaglioni dell’indicatore ISEE (consultabili nell’avviso); ove lo stesso non sia superiore ad € 8.000,00 il servizio di assistenza è completamente gratuito.

Silvana Ruggiero -Assessora Politiche Sociali