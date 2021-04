Edicola votiva dedicata all'Immacolata collocata a Pellegrina di Bagnara Calabra

Padre Giuseppe benedice ledicola votiva Edicola votiva raffigurante la Vergine Immacolata collocata da alcuni volontari in via Calcara a Pellegrina di Bagnara Calabra. L' opera è stata realizzata dal Sig. Antonino Maio.

Poche le persone presenti, nel pieno rispetto delle misure anti-covid. A benedire l'edicola votiva Padre Giuseppe Saraceno. In tempi difficili come quelli odierni in cui sono tante le difficoltà che la popolazione sta vivendo a causa della pandemia, poter rivolgere lo sguardo alla Vergine Immacolata rappresenta un momento di fiducia affinchè questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace per tutti.

Red