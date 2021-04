Il 2 aprile si celebra la XIV “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”

giorn autIl 2 aprile 2021, si celebra la XIV “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Di solito per onorare la ricorrenza si organizzano incontri e manifestazioni pubbliche. Quest’anno non sarà possibile a causa dell’emergenza coronavirus.

La Cooperativa Sociale Onlus “Intorno A Me Mille Colori”, fondata dalla dottoressa Anna Maria Arena, promuove manifestazioni virtuali e di solidarietà con palloncini blu per l’evento “BLU COME IL 2 APRILE”, organizzato nell’ambito del Progetto “ABA Land”. La Cooperativa Sociale Onlus “Intorno a me mille colori”opera su tutto il territorio regionale e nazionale, promuovendo una serie di progetti indirizzati principalmente all’integrazione sociale in favore della cittadinanza in genere, ma con particolare attenzione ai bambini con “disturbi dello spettro autistico”, ed in supporto delle famiglie. Come segno di solidarietà e adesione all’iniziativa, la Cooperativa “Intorno a Me Mille Colori” chiede ai vertici comunali di illuminare con luci di colore blu la facciata del Palazzo Comunale di ogni città chiedendo ai residenti di esporre un PALLONCINO BLU fuori dalla finestra,dal balcone o in giardino di casa. Sarà possibile condividere la foto su @intornoame1000,colori su facebook ed instragam con #coloriamodiblu.

Anna Maria Arena - Cooperativa sociale“Intorno a me mille colori”