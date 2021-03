SCILLA Illuminata la fontana Jerace in occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi

Fontana Jerace - CopiaIn occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi la dottoressa Margherita Iellamo referente per la Calabria dell’associazione endometriosi FVG ODV e responsabile dello sportello ascolto sanità Unione Consumatori Reggio Calabria ha chiesto al Comune di Scilla di aderire all’iniziativa con l’illuminazione di luci gialle di un monumento o sito della città << Tale gesto – ha spiegato la dottoressa Iellamo- rappresenta un tassello molto importante nella battaglia per la conoscenza e contro l’indifferenza che le donne affette di endometriosi sono costrette a combattere ogni giorno>>.

L’assessore alla cultura del Comune di Scilla, Marinella Gattuso, ha risposto positivamente alla richiesta e ha aderito all’iniziativa illuminando la “Fontana Jerace“ situata nei pressi di piazza Matrice. La Fontana monumentale raffigura la sirena, simbolo di Scilla ed è stata realizzata dallo scultore polistenese Francesco Jerace. La dottoressa Iellamo nei prossimi giorni si recherà a Scilla per interloquire con l’assessore Gattuso e ringraziare l’amministrazione comunale per il sostegno dato all’iniziativa. E’ già il secondo anno che la cittadina aderisce alla campagna per la lotta all’endometriosi. Nel 2020 aveva aderito all’iniziativa la triade commissariale illuminando di luci gialle il castello Ruffo. Negli ultimi vent’anni sono state numerose le lotte portate avanti dalle donne affette da endometriosi. Con la legge regionale n.15 del 2010 ratificata il 31 luglio 2018 del Consiglio Regionale della Calabria è stato riconosciuto la rilevanza sociale dell’endometriosi e l’istituzione del registro regionale. Ogni anno in circa 20 stati europei vengono organizzate manifestazione per informare sulla malattia, ritenuta cronica e invalidante.

Tina Ferrera