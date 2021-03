Adda e Commatre lasciano il Forum del Terzo Settore della locride

Adda e CommatreLe associazioni Adda e Commatre, da anni impegnati nella difesa e tutela dei diritti dei disabili, con sommo rammarico, alla luce delle polemiche che hanno trovato ampio spazio sui media in riferimento a presunte distrazioni e male impiego dei fondi sulle disabilità gravissime e in considerazione dell'invito non raccolto, proposto dal presidente dell'Adda ad un incontro chiarificatore, decidono di lasciare il forum del terzo settore.

In questi anni abbiamo sostenuto numerose battaglie a tutela delle fasce più deboli, ponendo sempre al centro del dibattito il dialogo e il confronto, in contraddittorio con le controparti interessate, come riteniamo sia corretto fare, e quando abbiamo riscontrato irregolarità documentate le abbiamo tempestivamente denunciate, sia pubblicamente che alle autorità competenti.

Non abbiamo mai condiviso azioni sommarie, insufficienti ed inadeguate ad accertare eventuali pregiudizi e presunte responsabilità. Evidentemente all'interno del Forum del Terzo Settore della Locride sussistono differenti opinioni in merito, che riteniamo di non poter condividere e che ci hanno indotto,a questa decisione,dichiara Vito Crea.

Auguriamo a tutti buon lavoro. In quanto a noi continueremo nella nostra mission con la libertà di azione e pensiero che ci ha sempre contraddistinto.

Vito Crea-Presidente Associazione ADDA

Simona Coluccio-Presidente Commatre