BAGNARA CALABRA Vaccini, Silvana Ruggiero: "Ennesima proficua collaborazione con la Croce Rossa Italiana sede di Bagnara Calabra"

Croce Rossa - Bagnara - Tenda Al fine di una maggiore organizzazione delle vaccinazioni presso il Poliambulatorio di Bagnara Calabra e di evitare disagi ai cittadini, gli stessi volontari collaboreranno con l’equipe vaccinale. Nello specifico si occuperanno di:

- contattare i medici di medicina generale per l’invio dell’elenco degli utenti da sottoporre a vaccinazione;

- contattare gli utenti stessi e comunicare date e orario di presentazione al Poliambulatorio per la somministrazione del vaccino;

- aiutare i cittadini nella compilazione delle schede informative ed assisterli per eventuali altre necessità.

L’Assessora Silvana Ruggiero, a nome dell’Amministrazione, ringrazia la Dott.ssa Maria Giovanna Ursida, Presidente pro tempore del Comitato di Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro / U.T. di Bagnara e soprattutto i volontari della sede di Bagnara da sempre in prima linea per venire incontro ai bisogni dei cittadini.

In questi giorni i volontari sono impegnati nella distribuzione delle mascherine ai cittadini over 65 e con disabilità. In merito si comunica ai cittadini che a partire da lunedì 22 marzo p.v., le mascherine verranno

distribuite anche di mattina nei giorni di lunedì - mercoledì - sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Con l’occasione l’Assessora Silvana Ruggiero ringrazia altresì i tirocinanti assegnati agli uffici della Polizia Municipale per aver confezionato con celerità e dedizione migliaia di confezioni contenenti le mascherine e la Protezione Civile che ha fornito dette mascherine.