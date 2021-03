La delegazione SUMAI Medicina Generale incontra il Commissario Straordinario alla Sanità Calabrese

Cittadella Regionale Giovedi' 11 marzo la delegazione SUMAI MG, grazie alla sensibilita’istituzionale del Presidente del Consiglio Regionale Giovanni Aruzzolo, e' stata ricevuta presso la Cittadella Regionale dal Commissario Straordinario per la Sanita' dott. Guido Longo. Durante l'incontro, durato circa 1 ora, sono stati affrontati temi di grande attualita'per la sanita' calabrese.

Al primo punto un focus sul cronoprogrammadelle istituende nuove forme associative AFT/UCCP nelle varie realta' territoriali delle ASP calabresi, con particolare riferimento all'ASP DI RC, dove da oltre tre anni sul territorio non vengono investiti oltre sei milioni di euro per la riqualificazione delle forme associative ed il conseguente miglioramento dei LEA. Secondo punto all'ordine del giorno, la vaccinazione anti covid 19, partita da diverse settimane, ma con molti problemi, legati alla disorganizzazione strutturale di alcune realta’aziendali, dovesi e' resapiu' evidente la difficolta' di gestire un sistema di accettazione e di accoglienza, nonostante l'impegno e la disponibilita'dei mmg. L'utilizzo della piattaforma nazionale di prenotazione e la disponibilita di nuovi PVT (punti vaccinali territoriali) dovrebbe risolvere nei prossimigiorni il caos venutosi a creare ,soprattutto in quei territori dove non esistono ancora forme associative dei mmgadeguateagli standard della legge Balduzzi. I mmg, nonostante i protocolli d'intesa siglatidalle principali OO. SS. di categoria,attendono ancora di poter disporre dei vaccini da eseguire nei propri studi. Il terzo punto ha affrontato la necessita' di superare il blocco del tur-noverdel personale, sbloccando le assunzioni e soprattutto valorizzando il personale medico convenzionato (ex guardia medica e medicina dei servizi) che nelle diverse aziende sanitarie calabresisvolge gia' da anni ruoli da dirigente medico senza alcun riconoscimento giuridico ed economico. Infine non poteva non essere affrontato il nodo cruciale, in questo momento, della telemedicina, della medicina digitalee dell'assistenza domiciliare integrata, quali strumenti imprescindibili affinche' la “casa dei pazienti”recuperi la sua centralita' nei percorsi di erogazione dei servizi e consenta così di raggiungere livelli essenziali di assistenza adeguati. Il Commissario ha espresso piena disponibilita' a supportare ogni azione a livello istituzionale per la risoluzione di tutte le criticita' emerse nel corso dell’incontro e in particolare ha voluto sottolineare la vicinanza a tutti i mmg,ringraziandoli per l'impegno e il sacrificio di questi giorni, volto ad alleviare le sofferenze dei cittadini loro affidati, in momento di emergenza ancora grave. Dopo la nuova nomina del Commissario per l'ASP di RC, appena conferita,il dott. Guido Longo e’ stato invitato, dalla stessa Delegazione SUMAI MG, ad incontrare nelle prossime settimane, assieme allo stesso neo Commissario dell’ASP, i MMG che nel Distretto Sanitario di Reggio Calabria operano, già dal mese di aprile 2020, in strutture all’avanguardia per l’integrazione dei servizi territoriali.