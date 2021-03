BAGNARA CALABRA In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione Pari Opportunità di Bagnara Calabra lancia l' iniziativa: #unaviaperunadonna

Comune di Bagnara Calabra - Avv Ricorre l'otto marzo la “festa della donna” ormai cosi conosciuta, il giorno della riflessione delle molteplici conquiste delle donne in vari campi da quello del lavoro a quello politico sociale, una giornata in cui al centro c'è il coraggio delle donne e le pari opportunità in tutti i campi.

In particolare questo ultimo anno è giusto ringraziare ogni donna che con varie difficoltà è riuscita a svolgere tutte le proprie attività distinguendosi con coraggio ed abnegazione. Un pensiero particolare va a tutte le donne che hanno perso il lavoro ma che continuano a lottare, inneggiando la resilienza della donna. La Commissione Pari opportunità del Comune di Bagnara Calabra, essendo che la toponomastica di Bagnara Calabra è priva di una Via intitolata ad una DONNA, pur avendo una memoria storica di considerevole importanza alla quale attingere. Lancia una sorta di sondaggio/referendum, per intitolare una strada del proprio comune ad una donna calabrese. Tramite la pagina Facebook del comune è possibile indicare un nome di una donna calabrese che si è distinta per il suo coraggio, per donare ai nostri giovani buoni esempi da imitare. La commissione a fine sondaggio renderà pubblico il nome più volte da voi indicato. Le scelte possono essere espresse dalle ore 12,00 di lunedì 8 marzo allo stesso orario del 31 marzo p.v..

Chiediamo la partecipazione attiva di tutta la gente di Calabria, affinchè, tramite i ricordi, l'interesse e amore verso la propria terra, si riportino alla memoria presente e futura le radici femminili su cui la Calabria si è evoluta. La commissione pari opportunità e l’assessore augurano ad ogni donna la forza di sottolineare ogni giorno in ogni occasione la bellezza di essere di donna.