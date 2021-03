Mancata adozione piano PEBBA i comuni reggini rischiano di perdere olre 2 milioni di euro!

Abbiamo estrapolato dall'allegato 3 al Decreto 23 febbraio 2021 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021" i dati relativi ai finanziamenti ottenuti dai Comuni della Provincia di Reggio Calabria - per un totale di euro 56.743.338,68 - e abbiamo calcolato la prevista decurtazione del 5% nell'ipotesi che nessuno di essi abbia adottato il previsto piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il risultato è devastante: andrebbero persi 2.837.166, 93 euro!